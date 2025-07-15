Çanakkale'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı

ÇANAKKALE'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Şehitler Abidesi'nde anma programı düzenlendi.

15 Temmuz darbe girişiminin 9'uncu yıl dönümünde Çanakkale Valiliği himayelerinde, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ev sahipliğinde Şehitler Abidesi'nde anma töreni düzenlendi. Törene, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, askeri erkan, daire müdürleri, gaziler, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program, Vali Toraman tarafından Şehitler Abidesi önündeki Çanakkale Savaşları kahramanlarının rölyeflerindeki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Vali Toraman ve beraberindeki protokol üyeleri tarafından sembolik şehitliklere karanfil bırakıldı. Şehitler Abidesi Camisi'nde Kur'an-ı Kerim ve mevlit okunmasının ardından dua edilmesiyle program sona erdi.

Haber-Kamera: Nazif Cemhan ŞEN / ÇANAKKALE,