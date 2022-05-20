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"Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Fotoğraf Maratonu" sonuçlandı

AA - Burak Akay - Güncel
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'Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Fotoğraf Maratonu' sonuçlandı

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda düzenlenen "Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Fotoğraf Maratonu" yarışması sonuçlandı.

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda düzenlenen "Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Fotoğraf Maratonu" yarışması sonuçlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından (ÇATAB) yapılan açıklamaya göre, bölgenin tanıtımına katkıda bulunulması, tarihi, kültürel ve doğal zenginliğinin ön plana çıkarılması amaçlanan etkinlik, 13-15 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirildi.

Katılımcılar 3 gün boyunca Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitlik, anıt ve mezarlıklar ile doğal hayatın sürdüğü noktaları fotoğrafladı.

Foto Maraton seçici kurulu, Türkiye'nin çeşitli illeri ile Avustralya ve Macaristan'dan gelen fotoğrafçıların çektiği fotoğraflar arasından seçimini yaptı.

Buna göre, birinciliği Hasan Uçar, ikinciliği Ahmet Mücen, üçüncülüğü ise Kader Yetişken elde etti.

"Seyit Onbaşı Kurum Özel Ödülü" Makbule Yıldız'ın olurken, "Jüri Özel Ödülü" Volkan Karagülleoğlu'na verildi.

Halit Bozkuş, Sertaç Nurtan ve Uygur Kaygusuz ise mansiyonla ödüllendirildi.

Yarışmanın ödül töreninin ağustos ayında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

AA / Burak Akay - Güncel

Gelibolu Yarımadası, Çanakkale, Turizm, Mayıs, Güncel, Haberler

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