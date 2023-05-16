ÇANAKKALE SAVAŞLARI'NDAN KALMA TOP MERMİSİ İMHA EDİLDİ

ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesindeki Lone Pine Anıtı'nın yakınlarında bulunan Çanakkale Savaşı'ndan kalma patlamamış top mermisi jandarma bomba imha ekipleri tarafından imha edildi.

Dünyanın en kanlı savaşlarından olan Çanakkale Savaşı'nın yaşandığı Gelibolu Yarımadası'ndaki Lone Pine Anıtı'nın yakınlarında Arıburnu yürüyüş güzergahında Artillery Road-Topçu yolu mevkiinde Orman Genel Müdürlüğü tarafından patlamamış top mermisi tespit edildi. Ekipler durumu Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'na bildirdi. Bugün saat 10.30 sıralarında bölgeye giden Tarihi Alan Başkanlığı, jandarma ve itfaiye ekiplerince yapılan inceleme sonucunda top mermisinin herhangi bir tehlikeye sebebiyet vermemesi için ivedi bir şekilde imha edilmesine karar verildi. Ekipler tarafından alınan güvenlik öneminin ardından 6 inçlik bir donanma topuna ait olduğu tahmin edilen top mermisi, Jandarma bomba imha ekipleri tarafından fünye ile imha edildi.