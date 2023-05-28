Çanakkale Savaşları'nda görev yapan süvari atı 'Bill'in mezarı Çanakkale'de

ÇANAKKALE Savaşları'nda Avustralya'nın 7'nci Süvari Alayı'nca Arıburnu ile Anafartalar cepheleri arasında haberleşmede kullanılıp, başarıları ile efsaneleşen, savaşta sonra yine görev için geldiği Çanakkale'de ölen süvarı atı 'Bill', burada gömüldü, başına da mezar taşı dikildi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden emekli öğretim görevlisi ve turist rehberi Kenan Çelik, Avustralya'da bronz bir heykeli de bulunan 'Bill'in, Çanakkale Savaşları'nda görev alıp, adına mezar taşı dikilen tek süvari atı olarak tarihe geçtiğini söyledi.

Dünyanın en kanlı savaşlarından biri olan Çanakkale Savaşları'nın ardından, geride birçok mezar kaldı. Savaşta görev alan süvari atı 'Bill'e ait mezarın mermer taşında da ' Avustralya hafif süvari. Waler cinsi atlardan en iyisi' yazıyor. 1914 ile 1924 tarihleri arasında süvari atı olarak görev yapan 'Bill'e ve mezarına ilişkin bilgi veren Kenan Çelik, 'Bill'in Avustralya'nın 7'nci Süvari Alayı'nca Anafartalar ve Arıburnu cepheleri arasında haberleşmede kullanıldığını belirtti. Çelik, "Daha sonra Mısır'a dönen 'Bill', 1916 senesinde Sina-Filistin cephesinde yaşanan Romani muharebelerinde Binbaşı Michael Shanahan ile yeniden Türklere karşı savaşıyor. Bu savaşta yaralanan Yeni Zelandalı ve Avustralyalı 4 askerle, süvarisi Binbaşı Shanahan'ı yaralı ve baygın bir vaziyette olmasına rağmen, savaş alanından 200 metre dışarıya taşıyarak hayatını kurtarması ile Avustralya'nın efsanesi haline gelmiş. Avustralya'da çok meşhur bir at. Çünkü Avustralya süvari birliklerinin kurulması, teşkil edilmesi orada önemli bir konu. Onların tarihi için de çok önemli" dedi.

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