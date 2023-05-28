Çanakkale Savaşları'nda görev alan süvari atı 'Bill'in hikayesi

ÇANAKKALE Savaşları'nda Avustralya'nın 7'nci Süvari Alayı'nca Arıburnu ile Anafartalar cepheleri arasında haberleşmede kullanılıp, başarıları ile efsaneleşen, savaşta sonra yine görev için geldiği Çanakkale'de ölen süvarı atı 'Bill', burada gömüldü, başına da mezar taşı dikildi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden emekli öğretim görevlisi ve turist rehberi Kenan Çelik, Avustralya'da bronz bir heykeli de bulunan 'Bill'in, Çanakkale Savaşları'nda görev alıp, adına mezar taşı dikilen tek süvari atı olarak tarihe geçtiğini söyledi.

Dünyanın en kanlı savaşlarından biri olan Çanakkale Savaşları'nın ardından, geride birçok mezar kaldı. Savaşta görev alan süvari atı 'Bill'e ait mezarın mermer taşında da ' Avustralya hafif süvari. Waler cinsi atlardan en iyisi' yazıyor. 1914 ile 1924 tarihleri arasında süvari atı olarak görev yapan 'Bill'e ve mezarına ilişkin bilgi veren Kenan Çelik, 'Bill'in Avustralya'nın 7'nci Süvari Alayı'nca Anafartalar ve Arıburnu cepheleri arasında haberleşmede kullanıldığını belirtti. Çelik, "Daha sonra Mısır'a dönen 'Bill', 1916 senesinde Sina-Filistin cephesinde yaşanan Romani muharebelerinde Binbaşı Michael Shanahan ile yeniden Türklere karşı savaşıyor. Bu savaşta yaralanan Yeni Zelandalı ve Avustralyalı 4 askerle, süvarisi Binbaşı Shanahan'ı yaralı ve baygın bir vaziyette olmasına rağmen, savaş alanından 200 metre dışarıya taşıyarak hayatını kurtarması ile Avustralya'nın efsanesi haline gelmiş. Avustralya'da çok meşhur bir at. Çünkü Avustralya süvari birliklerinin kurulması, teşkil edilmesi orada önemli bir konu. Onların tarihi için de çok önemli" dedi.

Çelik, Avustralya'da bronz bir heykeli bulunan 'Bill'in, Çanakkale Savaşları'nda görev alıp, adına mezar taşı dikilen tek süvari atı olarak tarihe geçtiğini de kaydetti.

'ÇANAKKALE SAVAŞLARI'NDA 2 DEFA YARALANIYOR'

Çelik, 'Bill'in savaştaki rolünü şöyle aktardı: "Özellikle 6 Ağustos Anafartalar çıkarmasından sonra bölgede yapılan savaşlar sırasında, Arıburnu ile Anafartalar arasında yapılan haberleşme çok zor oluyor. Çünkü Kayacık ağılı bölgesinde bulunan Türk birlikleri, atın süratle koştuğu sahil bölgesini ateş altında tutuyor. O nedenle de atların çok hızlı gitmesi gerekiyor. 'Bill', 2 defa yaralanıyor. Savaş bittikten sonra Anzaklar, buradaki hayvanların çoğunu götürmemek için öldürüyor. Fakat 'Bill', buradan tekrar Mısır'a geri gönderiliyor. Daha sonra Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasından sonra, İngilizlerin Suriye ve Filistin Komutanı General Allenby; 'Avustralya, Yeni Zelanda'dan bazı birliklerinin de Çanakkale harp sahalarına gönderilmelerini ve harp sahalarının temizlenmesi, mezarlıkların inşası gibi işlerde kullanılmaları için mezarlıklar komisyonunda yer almalarını talep ediyor. Bunun üzerine Avustralya ve Yeni Zelanda'dan 2 Süvari Alayı geliyor. Avustralya'nın da 7'nci Süvari Alayı'nda bulunan 'Bill' de bu alayla tekrar Çanakkale'ye geliyor. 'Bill' burada mezarlıkların inşaatında yük taşımak için kullanılıyor. Fakat 1924 yılında çalışmalar sırasında ölen 'Bill', İngiliz Milletler Topluluğu Savaş Mezarları Komisyonu'nun Arıburnu bölgesindeki bakım, onarım merkezinin bahçesine gömülmüş" diye konuştu.(DHA)