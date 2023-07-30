Çanakkale Savaşları'nda 18 yaşından küçük askerlerin görev aldığı iddiası yanlış çıktı

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi (AÇASAM) Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi İsmail Sabah, arşiv belgelerindeki yaptığı araştırmada Çanakkale Savaşları'nda 18 yaşından küçük askerlerin görev aldığı bilgisinin yanlış olduğunu belirledi. Sabah, "Çanakkale Cephesi'nde 13-15 yaşında bir askerin varlığından söz etmek mümkün değil. Türk ordusu, Çanakkale muharebelerinin hiçbir safhasında çocuk savaştırmamıştır. Zaten kanunlar ve belgeler de bize bunu çok açık bir şekilde gösteriyor" dedi.

Çanakkale Savaşları'nın üzerinden 108 yıl geçmesine rağmen, döneme dair yeni bilgiler ortaya çıkıyor. ÇOMÜ AÇASAM Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi İsmail Sabah, Çanakkale Savaşları ilgili arşiv çalışmaları sırasında çok sayıda Osmanlıca yazılmış harp ceridesini inceledi. İsmail Sabah, yaptığı çalışmalar sonucunda Çanakkale Savaşları'nda 13 ve 15 yaşındaki askerlerin cephede savaştığına dair sosyal medyada paylaşılan içeriklerin yanlış olduğunu ortaya çıkardı. Çanakkale Savaşları'nın üzerinden 108 yıl geçmesine rağmen hala yanlışların konuşulmasının üzücü olduğunu söyleyen Sabah, "1'inci Dünya Savaşı başlamadan, Osmanlı Devleti seferberlik ilan etmeden önce 12 Mayıs 1914 tarihinde Osmanlı Devleti ufukta yaklaşan tehlikeyi görüyor ve buna yönelik bir hazırlık olması amacıyla bu tarihte 'Mükellefiyeti Askeriye Kanunu Muvakkati' dediğimiz bir kanun çıkarıyor. Bu kanunda kimlerin, hangi yaştakilerin, nasıl silah altına alınacağı belirtiliyor. Osmanlı ordusu kanunlarla işleyişini yürütürdü ve kanunlar üzerine personel temini gerçekleştirirdi. Bu kanunlara ve savaşın çeşitli dönemlerinde çıkan kanunlara baktığımız zaman seferberlikle birlikte ilk olarak 20-45 arasında olanların silah altına davet edildiğini görüyoruz. Ardından artan kayıplar nedeniyle ordunun personel ihtiyacını temin edebilmek için 45 yaşın, 50 yaşa çıkarıldığını görüyoruz. Ancak bu da yeterli gelmeyince, savaşın ilerleyen safhalarına doğru 20 yaşın, 19'a ve en nihayetinde 18'e indiğini görmekteyiz" ifadelerini kullandı.