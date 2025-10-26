Haberler

"Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" tırını yaklaşık 1 milyon kişi ziyaret etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Balkanlar'daki 6 ülkede 42 bin 590 soydaşla buluşan "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" tırının, bugüne kadar yaklaşık 1 milyon ziyaretçi ağırladığını bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Balkanlar'daki 6 ülkede 42 bin 590 soydaşla buluşan "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" tırının, bugüne kadar yaklaşık 1 milyon ziyaretçi ağırladığını bildirdi.

Bakan Ersoy, NSosyal hesabından, mobil müzenin Azerbaycan'daki durağına ilişkin paylaşım yaptı.

"Tarihin seyrini değiştiren milletimizin kahramanlık destanını dünyaya anlatıyoruz." ifadesini kullanan Ersoy, tarihe "Geçilmez" olarak kazınan, Çanakkale'de yükselen Azerbaycan Şehitleri Anıtı'ndan yola çıkan mobil müzenin, Gence'den Bakü'ye uzanarak ortak tarihin ve ebedi kardeşliğin izini sürdüğünü belirtti.

Bakan Ersoy, 2020'den bu yana Türkiye'nin dört bir yanını 3 kez dolaşan Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'nde Çanakkale ruhunu yaşattıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Orijinal objeler, dijital gösterimler ve interaktif anlatımlarla hazırlanan Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı büyük destanı sınırlarımızın ötesine taşıyor. Balkan ülkelerinin ardından şimdi de Can Azerbaycan'a ulaşan Mobil Müze, iki kardeş ülkenin ortak yüreğinde aynı duyguyu yaşattı. Balkanlar'daki 6 ülkede 42 bin 590 soydaşımızla buluşan müzemizde bugüne kadar yaklaşık 1 milyon ziyaretçi ağırladık. Ecdadımızın kahramanlık mirasını geleceğe taşımak, bizim için bir görevden öte gönül meselesidir."

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi

Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi

12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankaların altın tahmini değişti
Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdü

Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdüler
Flaş iddia: Jose Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor

Flaş iddia: Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor
Kabus bitmedi! AKOM'dan yeni uyarı, ikisi birden geliyor

Kabus bitmedi, yarına dikkat! İkisi birden bastıracak
Kağıthane'de sokak ortasında cinayet: Genç kadın kurşun yağmuruna tutuldu

Kurşun yağmuruna tutulan genç kadın hayatını kaybetti
Pakistan Savunma Bakanı: Anlaşmaz olmazsa Afganistan'la savaş seçeneği var

İstanbul'da zirve sürerken tehdit etti: Anlaşma olmazsa savaşa gireriz
Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza, kask kamerasında

Kahreden görüntüler! Kendi sonunu anbean kaydetti
Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan çarpıcı paylaşım

Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan bomba paylaşım
İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etti! Hava saldırısı düzenlediler

İsrail, o bahanenin arkasına sığınıp Gazze'yi vurdu
Trabzonspor-Eyüpspor maçında korkutan sakatlık! Futbolcular gözyaşlarına hakim olamadı

Süper Lig'de korkutan sakatlık! Futbolcular gözyaşlarına hakim olamadı
Ekrem İmamoğlu 'casusluk' soruşturmasında ifade vermek için adliyede

"Casusluk" soruşturmasında kritik gün! İmamoğlu adliyede
Yasak olmasına rağmen yapıyorlar! Gelen son görüntünün rezilliğine bakın

Pes dedirten sapkınlık! Gelen son görüntünün rezilliğine bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.