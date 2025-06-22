Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Samsun Kültür Yolu Festivali'nde sergileniyor

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü durağı olan Samsun'da, Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi ziyaretçilerini ağırlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen festival kapsamında Doğu Park Çocuk Sahnesi'nde ziyarete açılan Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığına ait Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Samsunlularla buluştu.

Müzenin Sorumlusu Necmi Can Akyıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzenin Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında ücretsiz ziyaretçilere kapılarını açtığını söyledi.

Akyıldız, müzenin 7 ayrı vitrinde Çanakkale Savaşı'nın anlatıldığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu vitrinler kronolojik sırayla savaşın ilk başından sonuna kadar ve savaş sonrası bulunan tarihi eserleri anlatan Çanakkale ruhunu yaşatan bir müze. Müze içerisinde özellikle kullanılmış olan silahlar, askerlerimize ait kıyafetler, bal mumu Atatürk heykeli, yanında bulunan 57. Alay Komutanı Yarbay Hüseyin Avni Bey'e ait olan kanlı üniformanın bir örneği müzemizde en çok ilgi gören eserlerin başında geliyor."

Müzede sergilenen eserlerin yüzde 80'inin gerçek olduğu ifade eden Akyıldız, gösterilen ilgiden mutlu olduklarını vurguladı.

Ziyaretçilerden Mehmet Topakkaya, müzede duygusal anlar yaşadığını ifade ederek, "Çanakkale bizim için çok çok önemli. Dolayısıyla bu eşyaları görmek insana farklı duygular yaşatıyor. Ecdadımızın yaşadıklarını yaşadım şu an içim ürperiyor. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. " diye konuştu.