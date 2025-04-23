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Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Ohri'de Ziyaretçilerini Ağırladı

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Ohri'de Ziyaretçilerini Ağırladı
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Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin sergilendiği 'Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi', Kuzey Makedonya'nın Ohri kentinde açıldı. Ziyaretçiler, savaş dönemine ait materyalleri inceledi ve yoğun ilgi gösterdi.

Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin sergilendiği, dijital gösterilerin sunulduğu "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi", Kuzey Makedonya'nın güneybatısındaki Ohri'de ziyaretçilerle buluştu.

Aziz Kliment Ohridski Meydanı'nda ziyarete açılan müzeyi gezenler, savaş dönemine ait materyal ve objeleri inceledi, videoları izledi.

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Teknik Sorumlusu Necmi Can Akyıldız, AA muhabirine, müzenin içinde 7 ayrı vitrinde Çanakkale Savaşlarını işlediklerini söyledi.

Müzenin 2 gün boyunca Ohri'de bulunacağını belirten Akyıldız, "Müzeye ilgi çok yoğun. Ohri'de çok yoğun ilgiyle karşılaştık hem yerel halk hem turistler olsun. Kapımız herkese açık, ücretsiz bir şekilde tüm vatandaşları bekliyoruz. Çok yoğun ilgiyle karşılaştık, çok güzel yorumlar alıyoruz. Çok da mutluyuz burada olmaktan. Umarım bir daha buralara geliriz." diye konuştu.

Mobil müze, Kuzey Makedonya'da Kalkandelen ve Merkez Jupa'da da ziyarete açılmıştı.

Daha önce Kosova, Arnavutluk, Karadağ ve Bosna Hersek'te de bulunan Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Kuzey Makedonya'nın ardından Bulgaristan'da ziyaretçilerle buluşacak.

Mobil müze, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca yürütülen proje çerçevesinde 2021'de başlayan organizasyon kapsamında belirlenen rotada sergileniyor.

Çanakkale ruhunun gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla hazırlanan müzede, o döneme ait fotoğraflar, savaş objeleri ve tarihi eserler yer alıyor, ayrıca dijital gösteriler sunuluyor.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju - Güncel
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