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Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Hakkari'ye Geldi

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Çanakkale Savaşlarından kalma objelerin yer aldığı ve dijital gösterilerin sunulduğu mobil müze, Hakkari'de kapılarını açtı. Ziyaretçiler, savaş dönemine ait materyal, video ve savaş objelerini yakından inceledi.

Çanakkale Savaşlarından kalma objelerin yer aldığı ve dijital gösterilerin sunulduğu "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Hakkari'ye geldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca "Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" sloganıyla yola çıkarılan mobil müze, Hakkari'de kapılarını açtı.

Bulvar Caddesi'nde kurulan müzeyi ziyaret edenler, savaş dönemine ait materyal, video ve savaş objelerini yakından inceledi.

Mobil müze organizasyonu sorumlusu Necmi Can Akyıldız, yaptığı açıklamada, müzenin 7 vitrinden oluştuğunu söyledi.

Dört aydır faaliyet yürüttüklerini belirten Akyıldız, "Vitrinler, askerlerimizin ekipmanları, düşman askerlerinin ekipmanları, deniz cephesi, kara cephesi ve askerimizin mektuplarında oluşmakta. Müzemiz bundan önce Yüksekova ilçesindeydi. Müzeye ilgi bugün yoğundu. Buradan Şırnak'a hareket edeceğiz. Ülkemizin tüm şehirlerine gitmeyi hedefliyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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