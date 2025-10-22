Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Bakü'de

Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin sergilendiği, dijital gösterilerin sunulduğu "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi", Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de ziyaretçilerle buluştu.

Bakü Yunus Emre Enstitüsünün organizasyonu ile davet edilen mobil müzenin ziyarete açılışı vesilesiyle düzenlenen törene, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Azerbaycan Kültür Bakanı Yardımcısı Murad Hüseynov, KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Bakü Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Gökhan Seyhan, Azerbaycanlı milletvekilleri, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Vatan için canlarını feda eden şehitlerin ve hayatta bulunmayan devlet büyüklerinin saygı duruşu ile anıldığı törende, İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı seslendirildi.

Büyükelçi Akgün, etkinlikte yaptığı konuşmada, Çanakkale Savaşı'nın Türk milletinin bağımsızlık uğruna gösterdiği büyük fedakarlık ve azmin en güçlü sembollerinden biri olduğunu söyledi.

Akgün, "Çanakkale'de gösterilen direniş ruhu, bugün de bizlere yol göstermeye devam etmektedir. Türkiye, ecdadımızın emaneti olan bu mirasa sahip çıkarak, barış, huzur ve kalkınma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir." dedi.

Azerbaycan Kültür Bakanı Yardımcısı Hüseynov, Çanakkale Savaşları elde edilen zaferin tüm Türk dünyası için zafer sembolü olduğunu belirtti. Hüseynov, "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi"nin Azerbaycan'a gelmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı Kaşdemir, Çanakkale'nin Türk milletinin küllerinden yeniden doğduğu yer olduğunu söyledi. Kaşdemir, çoğu genç Türk subay ve askerlerinin kahramanlıklarından bahsederek, "O büyük kahramanların bir tek hayali vardı. Bu toprakları düşman çizmesi altında bırakmamak ve vatan sağ olsun deyip orada şehit ya da gazi olmak." diye konuştu.

Bakü Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Seyhan da "Çanakkale'de Türk dünyasının dört bir yanından gelen kahramanlar omuz omuza savaşmış, aynı idealler uğrunda can vermiştir. Bu sergi ile amacımız yalnızca tarihi anlatmak değil, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşliği bir kez daha hatırlatmaktır." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Bakü'deki Müze Merkezi önünde ziyarete açılan müzeyi gezenler, savaş dönemine ait materyal ve objeleri inceledi, videoları izledi.

Etkinlik kapsamında Bakü Yunus Emre Enstitüsünce Müze Merkezi bünyesindeki İstiklal Müzesi'nde kurulan "Cepheden Fotolarla Çanakkale Savaşları" konulu fotoğraf sergisi de gezildi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Planlama ve Proje Grup Başkanı Yusuf Kartal ile Azerbaycanlı akademisyen Firdovsiye Ahmedova, Çanakkale Savaşı'nın tarihi ve stratejik önemi ve Türk dünyasının birliğinde oynadığı rol hakkında sunumlar yaptı.

"Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" ile "Cepheden Fotolarla Çanakkale Savaşları" fotoğraf sergisi, 25 Ekim'e kadar açık olacak.