Üye Girişi
Haberler

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi 1 Milyon Ziyaretçi Ağırladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gelibolu Yarımadası'nda 109 yıl önce yaşanan Çanakkale Savaşları'na ait materyaller ve dijital gösterilerin sunulduğu Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, 4 yıllık Türkiye turunda 1 milyon ziyaretçi ağırladı.

Gelibolu Yarımadası'nda 109 yıl önce yaşanan Çanakkale Savaşları'na ait materyaller ve dijital gösterilerin sunulduğu Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, 4 yıllık Türkiye turunda 1 milyon ziyaretçi ağırladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen proje kapsamında Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca "Al sancağın dalgalandığı her yerdir Çanakkale" sloganıyla 2 Temmuz 2020'de yolculuğuna başlayan mobil müze, mola verdiği her adreste ziyaretçilerine duygu dolu anlar yaşattı.

7 vitrinde sergilemede kullanılan 97 objenin Tarihi Alan Başkanlığı envanterinden temin edildiği tırda, "Vatan Bizi Çağırıyor", "Göğsünde İman Elinde Süngü", "Düşmanını Tanı", "Şanlı Boğaz Zaferi", "Şeref Türklerindir", "Cehennemi Göğsünde Söndürenler" ve "Dünden Bugüne" bölümleriyle o dönem yaşananlar gösteriliyor.

4 yılda 81 ilde 465 adreste konuşlanan mobil müze 210 bin kilometre yol kat etti, 1 milyon ziyaretçiye Çanakkale ruhunu yaşattı.

"Hedef kitlemiz genç kardeşlerimiz"

Proje koordinatörü Engin Karataş, mobil müzenin 4. turunun 36'ncı durağı olan Siirt'te AA muhabirine, Türkiye'nin dört bir yanına ulaşan mobil müzenin her adreste yoğun rağbet gördüğünü söyledi.

Müzede yer alan vitrinlerde Çanakkale Savaşları'nın kronolojik olarak işlendiğini ifade eden Karataş, "2 Temmuz 2020'de yola çıkan müzemizde 1 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırlama şerefine nail olduk. Bu savaşlarda gösterilen fedakarlık sayesinde bu topraklara vatan diyebiliyoruz. Müzemizde de bu ruhu yansıtmaya çalışıyoruz. Hedef kitlemiz genç kardeşlerimiz. Bu ruhu onlara hissettirmeye çalışıyoruz. Bu amaçla da 'Al sancağın dalgalandığı her yerdir Çanakkale' sloganıyla yolculuğu sürdürüyoruz." dedi.

Ziyaretçilerden Heybet Esen, çocuklarıyla müzeyi baştan sona gezdiklerini, müze hakkında bilgi aldıklarını belirtti.

Müzede çok farklı duygular yaşadıklarını dile getiren Esen, "Çocuklarım askerleri çok seviyor. Zaten askerler çıktığında kızım çok sevindi. Çok güzel bir duygu. Allah razı olsun hepsinden." ifadesini kullandı.

Defne Gülsüm Kalay müzeyi çok beğendiğini belirterek, müzede sergilenen her şeyin dikkatini çektiğini, müzeyi gezmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

Zeynep Naser de okulda öğrendiği bilgileri müzede gördüğünü söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

Gelibolu Yarımadası Çanakkale Gelibolu Türkiye Kültür Kültür Sanat Güncel Haberler

Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı

Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı

 Bodrum bu yaz neden boş kaldı? Görüşlerinizi yazın

Bodrum bu yaz neden boş kaldı? Görüşlerinizi yazın

 Canlı Anlatım! Fenerbahçe 2-1 önde

Canlı Anlatım! Fenerbahçe 2-1 önde

Bakmadan Geçme

Lugano Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Lugano FB maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Lugano Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Lugano Fenerbahçe maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Lugano Fenerbahçe maçı CANLI izle! (HD) 23 Temmuz Lugano Fenerbahçe maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Lugano Fenerbahçe maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Lugano maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Spor Smart CANLI izle! (LUGANO FENERBAHÇE) Spor Smart donmadan ve kesintisiz izle! 23 Temmuz D Smart Go Spor Smart canlı yayın! D-Smart GO Spor Smart CANLI izle! Lugano Fenerbahçe Spor Smart şifresiz canlı yayın linki! Lugano Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Lugano FB Şampiyonlar Ligi maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? D Smart GO TV'den nasıl izlenir? D Smart GO televizyonda var mı, nereden izlenir? D Smart GO aynı anda kaç kişi kullanabilir? Digitürk D Smart Go kaçıncı kanalda? D Smart hangi platformda, D Smart GO nasıl izlenir, frekansı ne? 23-24 Temmuz Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? 23-24 Temmuz bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Maltepe, Üsküdar, Başakşehir 23-24 Temmuz İstanbul su kesintisi listesi! Tatyana Ozolina öldü mü? Tatyana Ozolina kimdir? Tatyana Ozolina neden öldü? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Bergama, Buca, Çeşme 23-24 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi!
İsrail'in kuzeyinde alarm! Okullar güvenlik nedeniyle açılmayacak

İsrail'in kuzeyinde alarm! Okullar güvenlik nedeniyle açılmayacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title