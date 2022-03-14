ÇANAKKALE - Rusya'nın Yisk Limanı'ndan yola çıkan tanker Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Haberler

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ÇANAKKALE - Rusya'nın Yisk Limanı'ndan yola çıkan tanker Çanakkale Boğazı'ndan geçti

AA - Burak Akay - Güncel
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Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bir süre mahsur kaldıkları Azak Denizi'nden yola çıkan gemilerden, Liberya Bayraklı 139,95 metre uzunluğunda ve 4 bin 684 groston ağırlığındaki "Mubariz Ibrahimov" Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle bir süre mahsur kaldıkları Azak Denizi'nden yola çıkan gemilerden, Liberya Bayraklı 139,95 metre uzunluğunda ve 4 bin 684 groston ağırlığındaki "Mubariz Ibrahimov" Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

ÇANAKKALE - Rusya'nın Yisk Limanı'ndan yola çıkan tanker Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE - Rusya'nın Yisk Limanı'ndan yola çıkan tanker Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE - Rusya'nın Yisk Limanı'ndan yola çıkan tanker Çanakkale Boğazı'ndan geçti

AA / Burak Akay - Güncel

Çanakkale Boğazı, Liberya, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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