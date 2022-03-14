ÇANAKKALE - Rusya'nın Yisk Limanı'ndan yola çıkan tanker Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle bir süre mahsur kaldıkları Azak Denizi'nden yola çıkan gemilerden, Liberya Bayraklı 139,95 metre uzunluğunda ve 4 bin 684 groston ağırlığındaki "Mubariz Ibrahimov" Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.