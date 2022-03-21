"Çanakkale Ruhunu Sosyal ve Sportif Etkinliklerle Geleceğe Taşıyoruz"

ÇANAKKALE (Bültenler) - 19 ile 20 Mart günleri arasında Yakınca Spor Salonunda düzenlenen ve çekişmeli maçlara sahne olan turnuva sonunda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Çanakkale Zaferinin 107.Yıldönümünü sosyal ve sportif etkinliklerle kutlamaya devam ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Naci Şavata, Wushu Kung-Fu İl Şampiyonasında dereceye giren sporcuları tebrik ederek kutladı.

Yeşilyurt Belediyesi olarak gençlere yönelik sosyal ve sportif organizasyonlarına bir yenisini daha eklediklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Naci Şavata, " Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzle işbirliği halinde Çanakkale Zaferinin 107.Yıldönümü nedeniyle Wushu Kung-Fu İl Şampiyonasına ev sahipliği yaptık. 140 sporcumuzun katıldığı turnuvamız baştan sona büyük bir çekişmeye sahne oldu. İki gün süren yarışmalar neticesinde dereceye giren sporcularımızı tebrik ediyoruz ve kutluyoruz. Organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze, Belediyemizin Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüze, Wushu İl Temsilciliğimize ve salon çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Millet olarak onur ve gurur duyduğumuz büyük bir zaferin 107'nci yılını kutluyoruz. Çanakkale Zaferinin o eşsiz ruhunu hem yaşatmak hem de geleceğe taşımak için sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin özel bir yeri vardır. Belediye olarak ta tarihin akışını değiştiren, büyük bir kahramanlık destanı olan Çanakkale Zaferinin ruhunu bugünden geleceğe taşımak için bu tür organizasyonlara önem veriyoruz. Özellikle gençlerimizin bu ruhu en iyi şeklide kavraması ve öğrenmesi içinde her türlü desteği veriyoruz." diye konuştu.

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