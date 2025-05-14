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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine "Spor Dostu Kampüs" ödülü

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, "Spor Dostu Kampüs" ödülünün, üniversitenin spor vizyonuna verdiği önemin bir yansıması olduğunu belirtti.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, "Spor Dostu Kampüs" ödülünün, üniversitenin spor vizyonuna verdiği önemin bir yansıması olduğunu belirtti.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, ÇOMÜ, Türkiye genelinde 208 üniversite arasında ilk üçe girdi.

Yükseköğretim Kurulu Koordinasyonunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen "Spor Dostu Kampüs" ödüllerinde, üniversitelerin sağlıklı yaşam, spor faaliyetleri, öğrenci katılımı, altyapı yeterliliği ve sürdürülebilirlik kriterleri dikkate alındı.

ÇOMÜ, tüm bu alanlarda gösterdiği örnek uygulamalarla dikkati çekti ve Rize'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde düzenlenen törende "Spor Dostu Kampüs" unvanını almaya hak kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, bu ödülün üniversitenin spor vizyonuna verdiği önemin bir yansıması olduğunu vurguladı.

Aynı zamanda Terzioğlu Yerleşkesi içinde planlanan Spor Vadisi ve Kampüs Bahçesi projesine de değinen Erenoğlu, bu projenin yalnızca öğrencilere değil, tüm Çanakkale halkına açık olacak şekilde tasarlandığını belirtti.

Projenin tamamlanmasıyla üniversitenin, eğitim dışında spora ve doğaya entegre yaşamı destekleyen modern bir sosyal yaşam alanı sunacağı ifade edildi.

ÇOMÜ Spor Birliği Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Deniz Ünver başta olmak üzere, sürece katkı sunan tüm akademik, idari personel ve öğrenci topluluklarına teşekkür eden Erenoğlu, "Spor Dostu Kampüs" vizyonunu kararlılıkla sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
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