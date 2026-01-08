ÇOMÜ Rektörü Erenoğlu, İletişim Fakültesi öğrencileriyle AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, İletişim Fakültesi öğrencileri ile Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Erenoğlu, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını öğrencileriyle inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor" fotoğrafını seçen Erenoğlu, "Portre" kategorisinde Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" adlı karesini oyladı.

Erenoğlu, "Haber" kategorisinde Mostafa Alkharouf'un "İsrail'e dur de!", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lokman Vural Elibol'un "Kar yaran", "Günlük Hayat" kategorisinde ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" ve "Spor" kategorisinde ise Bünyamin Çelik'in "Statların dili" isimli fotoğrafını tercih etti.

Rektör Erenoğlu, Anadolu Ajansı'nın her sene başında bir önceki yıldan farklı kareleri, kamuoyunun beğenisine sunduğunu, bu dönemde de 6 farklı kategorideki temaların işlendiğini söyledi.

Bu seneki oylamayı İletişim Fakültesi öğrencileriyle yaptığını dile getiren Erenoğlu, "Seçim yapmakta çok zorlandık çünkü çok başarılı eserler vardı. Bir ay sonra sonuçlar açıklanacak. Geçen yıl yüzde 50 oranında tutturmuştuk neticeyi. Umarım bu sene de arkadaşlarımızla birlikte başarılı oluruz." dedi.

Erenoğlu, hayatın farklı alanlarında, farklı temalarla yapılan bu çalışmaların kamuoyuna sunulmasının çok kıymetli olduğunu belirterek, "Bu sene 'Gazze: Açlık' konusu teması seçilmiş. Etkileyici fotoğraflar toplanmış. Bu vesileyle Gazze'de yaşanan süreçlerin barışçıl yollarla sonuçlanmasını ve sürdürülebilir şekilde o insanlarımızın hayata devam etmesini diliyorum. Katkılarından dolayı tüm gazeteci arkadaşlarımıza, foto muhabirlerine teşekkür ederim." diye konuştu.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi, saat 17.00'ye kadar devam edecek.