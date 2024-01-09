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Çanakkale'nin yüksek kesimleri karla kaplandı

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Çanakkale'nin yüksek kesimleri, etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Yenice ilçesine bağlı Çal köyü kar yağışıyla kaplandı.

ÇANAKKALE'nin yüksek kesimleri, etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

Meteoroloji, dün Çanakkale için il genelinde fırtına, sağanak ve kar yağışı uyarısında bulundu. Uyarının ardından bugün öğle saatlerinde kent merkezinde zaman zaman sağanak, yüksek kesimlerde ise kar etkili oldu. Yenice ilçesine bağlı Çal köyü kar yağışıyla beyaza büründü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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