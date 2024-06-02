Çanakkale'nin Yenice ve Ezine ilçelerinde muhtarlık seçimi yenilendi
YSK'nın kararıyla Çanakkale'nin Yenice ilçesi Sarıçayır ve Çırpılar ile Ezine ilçesi Çarıksız köylerinde muhtarlık seçimi yapıldı. Seçim sonuçlarına göre Metin Aygül, Meyase Ergun ve Melek Şen muhtar seçildi.
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Çanakkale'nin Yenice ilçesi Sarıçayır ve Çırpılar ile Ezine ilçesi Çarıksız köylerinde muhtarlık seçimi yapıldı.
Çanakkale'nin köylerinde saat 08.00 itibarıyla başlayan oy verme işlemi 17.00'de tamamlandı. Sandık görevlileri, oy verme saatinin sona ermesinin ardından oy pusulalarının sayımına başladı.
Muhtarlık ve ihtiyar heyeti yenileme seçiminin yapıldığı Ezine'nin Çarıksız köyünde 106 kişi oy kullandı, 1 oy geçersiz sayıldı. Köyde yaşayan seçmenlerden 55 oy alan Metin Aygül muhtar seçildi.
Yenice'nin Sarıçayır köyünde 214 seçmen yeniden sandığa gitti. 2 oyun geçersiz sayıldığı muhtarlık seçimini, 129 oy alan Meyase Ergun kazandı.
Aynı ilçeye bağlı Çırpılar köyünde iki adayın yarıştığı seçimde 133 seçmen oy kullandı. Melek Şen'in 127, Şakir Cankur'un 1 oy aldığı seçimde 5 oy geçersiz sayıldı.