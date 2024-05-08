Çanakkale'nin Yenice ilçesinde iki köyde muhtarlık seçimleri yeniden yapılacak

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı iki köyde muhtarlıklar için 2 Haziran'da yeniden seçime gidilecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Çırpılar ve Sarıçayır köylerinde 31 Mart'ta gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin yenilenmesine karar verdi.

Seçimleri kazanan muhtarların adli sicillerinde yer alan kayıtlardan dolayı seçilme yetersizliği nedeniyle alındığı öğrenilen karara göre, her iki köyde muhtarlık için 2 Haziran'da yeniden sandık kurulacak.

Seçim sonuçlanıncaya kadar Çırpılar ve Sarıçayır köylerindeki mevcut muhtarlar ve köy ihtiyar heyetlerinin görevlerine devam edeceği belirtildi.