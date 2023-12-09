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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde kar yağışı başladı

9 Aralık 2023 00:05 Son Güncelleme: 00:06 Abone Ol

İl genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, yerini kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklığının 4 derece olduğu kentte, Lapseki'nin Dumanlı köyü civarında kar yağışı etkili oldu. Lapseki'nin yüksek kesimlerine kar yağışını görmeye gelen meyve üreticisi Cihat Gündüz, 'Kar görmeye geldik arkadaşlarla ve şu anda keyfini sürüyoruz. Kar yağışının meyveye çok faydası var. Tarım için mükemmel bir şey. Bu kara 'bereket' diyoruz.' ifadesini kullandı.