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Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında 48 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Gökçeada ilçesi açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun su aldığı ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Botları bölgeye sevk edildi. 28'i Suriye, 15'i Filistin, 3'ü Yemen, 2'si Sudan uyruklu 48 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı ve Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında 48 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Gökçeada ilçesi açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun su aldığı ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Botları "TCSG-23", "KB-4301" ve "KB-5" bölgeye sevk edildi.

Fiber karinalı lastik bottaki 28'i Suriye, 15'i Filistin, 3'ü Yemen, 2'si Sudan uyruklu 48 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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