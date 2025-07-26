Çanakkale'nin Gelibolu İlçesinde Yangın Kontrol Altına Alındı
Gelibolu ilçesinde Güneyli köyü Mahmut Paşa Siteleri yakınlarında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Güneyli köyü Mahmut Paşa Siteleri'nin yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınıp söndürüldü.
Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel