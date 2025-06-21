Çanakkale'nin Ezine İlçesinde Tarım Arazisinde Yangın

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ezine ilçesi Uluköy ve Kayacık köyleri arasındaki tarım arazisinde, saat 14.30 sıralarında, yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Çevredekilerin ihbarıyla, bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.