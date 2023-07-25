Çanakkale'nin Biga ilçesinde saat 17.30 sıralarında çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan yoğun müdahale ile saat 18.30'da kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Biga'nın Otlukdere mevkisindeki ormanda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 helikopter, 2 uçak, 2 ilk müdahale aracı, 7 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 dozer, 2 treyler, 4 itfaiye aracı ve toplam 140 personel sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALEYLE 1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale'nin Biga ilçesinde saat 17.30 sıralarında çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan yoğun müdahale ile saat 18.30'da kontrol atına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor. (DHA)