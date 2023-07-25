ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Biga'nın Otlukdere mevkisindeki ormanda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 helikopter, 2 uçak, 2 ilk müdahale aracı, 7 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 dozer, 2 treyler, 4 itfaiye aracı ve toplam 140 personel sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale devam ediyor.