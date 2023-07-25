Üye Girişi
Haberler

Çanakkale'nin Biga ilçesinde orman yangını çıktı

Güncel Haberler

Biga'ya bağlı Otlukdere köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına helikopter, uçak, arazöz ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Biga'ya bağlı Otlukdere köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 5 helikopter, 2 uçak, 7 arazöz, 2 su ikmal aracı ve çevre belediyelerin de bulunduğu çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, yangına kısa sürede müdahaleye başladı.

Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel

Çanakkale İtfaiye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title