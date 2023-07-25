Çanakkale'nin Biga ilçesinde orman yangını çıktı

Biga'ya bağlı Otlukdere köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına helikopter, uçak, arazöz ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Biga'ya bağlı Otlukdere köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 5 helikopter, 2 uçak, 7 arazöz, 2 su ikmal aracı ve çevre belediyelerin de bulunduğu çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, yangına kısa sürede müdahaleye başladı.

Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.