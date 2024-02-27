Çanakkale'nin Biga ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem
Çanakkale'nin Biga ilçesinde saat 16.09'da 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Biga ilçesi olarak belirlendi ve 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde saat 16.09'da 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Biga ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.