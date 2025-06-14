Çanakkale'nin Ayvacık İlçesinde Tarım Arazisinde Yangın

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde tarım arazisinde yangın çıktı. Ekipler alevlere müdahale ediyor.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Ayvacık ilçesine bağlı Çamköy köyü yakınlarında tarım arazisinde çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına karadan müdahale sürdürülüyor.