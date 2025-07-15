Çanakkale'nin Ayvacık İlçesinde Orman Yangını Kontrol Altına Alınıyor

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesinde Orman Yangını Kontrol Altına Alınıyor
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Naldöken köyünde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın nedeniyle bazı evler ve hayvanlar etkilendi, tarihi camide hasar oluştu. Ekipler, yangını söndürmek için yoğun mücadele veriyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Ayvacık'ın Naldöken köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine orman bölge müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yangın nedeniyle Naldöken köyündeki bazı evler, damlar ve ağıllar alevlerden etkilendi. Çok sayıda hayvan yangında telef oldu.

Rüzgarın etkisiyle alevler jeotermal santralinin de yer aldığı Tuzla köyüne doğru ilerledi. Jeotermal santral de yangından olumsuz etkilendi.

Tuzla köyünde bulunan tarihi Hüdavendigar Camisi'nin avlusundaki ağaçların alev alması nedeniyle restorasyon aşamasındaki cami ve içindeki mezarlıklarda da hasar oluştu.

Öte yandan köylerde yaşayanlar, yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

Etkisini artıran rüzgar nedeniyle alevler, Yukarıköy yakınlarına kadar ulaştı. Köy sakinleri, alevlerin ilerleyişini endişeyle izledi. Yangın söndürme uçakları, havanın kararması nedeniyle çalışmalarını sona erdirdi.

Yukarıköy'ünde de dozer ve kepçelerle yangın sahası kazılarak alevlerin ilerlemesinin önüne geçilmeye çalışıldı.

İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ersin Aslan, Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, AFAD İl Müdürü Ahmet Ali Artun Yukarıköy'e gelerek, ekiplerin çalışmalarını koordine etti.

Ekiplerin, geniş bir alana yayılan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Çamköy tedbir amaçlı tahliye edildi

Çanakkale Valisi Ömer Toroman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Naldöken köyünde başlayan orman yangınının, şiddetli rüzgarın etkisiyle devam ettiğini belirtti.

Yangını söndürmek için karadan yoğun müdahalenin sürdüğünü vurgulayan Toraman, "Yangın sebebiyle tedbiren tahliye edilen Naldöken, Taşağıl ve Tuzla köylerinin sakinleri köylerine geri döndüler. Yangın nedeniyle bu defa tedbir amaçlı Çamköy tahliye edilmiştir." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Toraman, Ahmetçe köyünde saat 21.00 sıralarında başlayan yangının saat 22.40'da kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
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