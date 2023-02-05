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Çanakkale'nin 8 ilçesinde eğitime kar engeli

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Çanakkale'nin 8 ilçesinde eğitime kar engeli

Çanakkale'nin Bozcaada, Gökçeada, Ezine, Bayramiç, Biga, Ayvacık, Çan ve Yenice ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Çanakkale'nin Bozcaada, Gökçeada, Ezine, Bayramiç, Biga, Ayvacık, Çan ve Yenice ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Kaymakamlıklardan yapılan açıklamaya göre, bu sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı akşam saatlerinde devam etti.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Bozcaada, Gökçeada, Ezine, Bayramiç, Biga, Ayvacık, Çan ve Yenice genelindeki tüm resmi ve özel kurumlarda eğitime yarın ara verildiğinin belirtildiği açıklamada, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Çanakkale Bayramiç Bozcaada Güncel Haberler

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