Çanakkale Merkezli Tefeci Operasyonunda 9 Şüpheli Yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale merkezli 3 ilde düzenlenen 'tefeci' operasyonlarında 9 şüphelinin yakalandığını, 7'sinin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde Çanakkale merkezli, Balıkesir ve Tekirdağ'da 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'Tefecilik' suçlarına yönelik operasyonlar düzenledi. 9 şüpheli yakalanırken, 2 bin 478 çek ve senet, 10 çek defteri ve çok sayıda bilgisayar, cep telefonu, muhtelif doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca 1 milyar 250 milyon TL değerindeki 75 gayrimenkule ve 34 taşıta el konuldu. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 2'sine adli kontrol kararı verildi. Şüphelilerin; faizle borç verdikleri kişileri baskı altına aldıkları, yüksek faizle verdikleri paraların teminatı olarak çek, senet, tapu gibi belgeler imzalattıkları, ödeme yapamayanlara ait mal varlıklarını tehdit ve baskıyla aldıkları tespit edildi.