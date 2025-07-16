Çanakkale-Malkara Otoyolu Yangın Nedeniyle Yeniden Ulaşıma Açıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle ulaşıma kapatılan Çanakkale-Malkara Otoyolu, yangının kontrol altına alınmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan ve Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine sıçrayan orman yangını nedeniyle alternatif yollardan ulaşım sağlanan Çanakkale- Malkara Otoyolu, yeniden ulaşıma açıldı.

Şenköy Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde orman dışı alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy beldesi kırsalına ulaştı.

Dünden bu yana yangını kontrol altına almaya çalışan ekipler, müdahalesini sürdürüyor.

Otoyol yeniden trafiğe açıldı

Bölgede oluşan yoğun dumanın görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle ulaşıma kapatılan Çanakkale-Malkara Otoyolu'nda trafik akışı yeniden normale döndü.

Bir süre alternatif güzergahtan sağlanan otoyolun Kavakköy mevkisinde araç sürücülerinin geçişlerine yeniden izin verilmeye başlandı.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Tedbiren Kavakköy kavşağı bölgesinde trafiğe kapatılan Çanakkale-Malkara Otoyolu ulaşıma açılmıştır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Semih Şahin - Güncel
Bakan Bayraktar'ı kızdıran olay! Holding yöneticilerini toplantıdan kovdu iddiası

O sözlere sinirlenen bakan, holding yöneticilerini toplantıdan kovdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'in Şam saldırısına Türkiye'den ilk tepki

İsrail'in Şam saldırısına Türkiye'den ilk tepki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.