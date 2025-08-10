Çanakkale Lapseki'de Tarım Arazisinde Yangın
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bulunan tarım arazisinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki tarım arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Lapseki'ye bağlı Umurbey beldesi Gökköy mevkisindeki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanların yükselmesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları bölgeye sevk edildi.
Çoğunlukla meyve bahçelerinin bulunduğu alanda alevler, rüzgarın da etkisiyle hızla ilerledi.
Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel