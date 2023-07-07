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Çanakkale Lapseki'de Orman Yangını

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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangına çok sayıda ekip ve araç sevk edildi.

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde, orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

İlçeye bağlı Güreci köyündeki ormanda, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına 4 yangın söndürme helikopteri, 2 uçak, 15 arazöz, 2 dozer, 7 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda personel ile çevre belediyelere ait ekipler müdahale ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Lapseki Güncel Haberler

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