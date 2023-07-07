Çanakkale Lapseki'de Orman Yangını

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde, orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Lapseki ilçesi Güreci köyündeki ormanda, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına havadan 4 yangın söndürme helikopteri, 2 uçak, karadan ise 15 arazöz, 2 dozer, 7 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda personel ile çevre belediyelere ait ekipler müdahale ediyor.