Çanakkale Kültür Yolu Festivali Başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivali, açılış programıyla başladı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Hamidiye Tabyaları'ndaki Hangar'da düzenlenen açılış programında yaptığı konuşmada, festivalin büyük marka olma yolunda ilerlediğini, 8 ay boyunca 20 ilde 400'ün üzerinde etkinliği olan dünyada böyle bir programın bulunmadığını ifade etti.

Sınırların sadece cephelerle, toprak korunmasıyla değil, aynı zamanda kültürel emperyalizmle mücadeleyle de olduğunu belirten Çam, şöyle konuştu:

"Türkiye Kültür Yolu çalışması, adı festival. Festival aynı zamanda aslında 'bayram' demek. Biz 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızla birlikte bu etkinliği kutluyoruz. Bizim kültürümüz, medeniyetimiz, tarihimiz, geçmişimiz, birikimimiz, dünyanın en büyüklerinden bir tanesi. Bunu en güzel şekilde tekrar yaşatmaya, geliştirmeye, gençliğe, yeni nesillere aktarmaya çalışıyoruz ve bunun öğrenilmesi, anlaşılması, geliştirilmesi noktasında da bu çabalar katkı veriyor. Kültür ekonomisi, turizm ve pek çok potansiyeli bir araya getiriyor. Aynı zamanda da geçmişten gelen deneyimlerimizin gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlıyor. Dolu dolu bir etkinlik haftası olacak Çanakkale'de."

Vali Ömer Toraman da Çanakkale'nin 86 milyonun yüreğinin ortak attığı bir coğrafya olduğunu dile getirerek, burada yakılan özgürlük ateşinin 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da büyük meydan muharebesiyle kesin zaferle neticelendirildiğini bildirdi.

Kültür Yolu Festivali'nin kısa zamanda büyük mesafe kat ettiğini ve önemli marka haline geldiğini belirten Toraman, "Bu festivalin Çanakkale ayağında büyük sahiplenme ve memnuniyet olduğunu ifade etmem gerekiyor. Bu ortamı sağladığı için Sayın Bakanımızın şahsında Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, emek veren herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir de bu yıl 5'incisi düzenlenen festival dolayısıyla kent halkının çok mutlu olduğunu vurguladı.

Bu festivalle otellerin dolmaya başladığını, kentte faaliyet gösteren işletmelerin memnun olduğunu ifade eden Kaşdemir, "Çanakkale'de bu hafta çok güzel şeyler olacak. Konser, opera, tiyatro, söyleşi etkinlikleriyle tam bir festival olacak. Hem Tarihi Alan Başkanlığımız adına hem de Çanakkaleli bir fert olarak Kültür ve Turizm Bakanlığına teşekkür ediyor, festivalimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

Bakan Yardımcısı Çam ve beraberindekiler, daha sonra Hangar'da açılan Beste Gürsu'nun "Medeniyetlerin Mirası" ile Emre Sefer'in "Sır" adlı sergilerini gezdi.

Açılışa, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Bülent Şarlan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü ve Türkiye Kültür Yolu Festivali Direktörü Selim Terzi de katıldı.

Festival, 7 Eylül'e kadar çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.