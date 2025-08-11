Çanakkale Kepez'de Orman Yangınına Cansiparane Mücadele

Çanakkale'nin Kepez beldesinde çıkan orman yangınında, orman işçileri alevlerle yüz yüze gelerek canları pahasına söndürme çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, yangını kontrol altına almak için büyük özveriyle çalışıyor.

Çanakkale'nin merkez ilçesine bağlı Kepez beldesinde çıkan orman yangınını söndürmek için çalışan orman işçileri, zaman zaman metrelerce yükseklikteki alevlerle yüz yüze geliyor.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipleri, beldedeki Dardanos mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının ardından sahada özverili çalışmalar yürütüyor.

Rüzgarın etkisiyle Güzelyalı köyü ve çevresinde etkili olan yangını söndürmek için cansiparane şekilde çalışan "Alev Savaşçıları", yeşil vatanı korumak için sahada yoğun çaba sarf ediyor.

Arazözle ormanlık alandaki yangında mücadele eden Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bünyesinde görevli bir ekip, ağaçları saran metrelerce yükseklikte alevlerle burun buruna geldi.

Orman işçilerinin o anları, cep telefonlarının kamerasıyla görüntüledi.

Görüntüde, orman işçilerinin içinde yer aldığı arazözün, söndürme çalışması sırasında alevlerin sardığı ağaçlara çok yakın noktada bulunması yer aldı.

