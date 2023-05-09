ÇANAKKALE KARA SAVAŞLARI, ZİYARETÇİYE 1915 SİPER CANLANDIRMASI PROJESİ İLE ANLATILACAK

ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesi Alçıtepe köyündeki 1915 Hilal-i Ahmer Hastanesi yanında bulunan 330 metre uzunluğundaki 12 bölümden oluşan 1915 Siper Canlandırması Projesi'nde sona gelindi. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, 'Özellikle Çanakkale Kara Muharebeleri aslında bir siper mücadelesidir. Mehmetçik işte bu içinde bulunduğumuz siperlerde Çanakkale'yi geçilmez yaptı ve dünyaya meydan okudu" dedi.

Eceabat ilçesi Alçıtepe köyünde, 1915 Hilal-i Ahmer Hastanesi yakınlarında, 1915 Siper Canlandırması Projesi Gelibolu Savaşları Tarihi Alan Başkanlığı tarafından hayata geçirildi. Çalışmalar kapsamında Çanakkale Kara Savaşları sırasında kullanılan siperler birebir taklit edilerek hazırlandı. Savaşa katılan askerlerin anı, günlük ve dönem fotoğrafları seçilerek siperlerde yaşanan 1 gün, 12 başlık halinde seslendirme desteğiyle canlandırıldı. 330 metre uzunluğundaki siper canlandırma çalışmasında, gözetleme, bekleyen askerler, makineli tüfek, dinlenen askerler, gözetleme-2, karargah, lağım tünel girişi, taarruza kalkan askerler, cephanelik, yıkılan siperdeki şehitler, piyadeler ateş ediyor ve karavanda çorba içen askerlerin bulunduğu 12 bölümden oluşuyor. Alanın 10 gün sonra ziyarete açılması bekleniyor.

'MEHMETÇİK İŞTE BU İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ SİPERLERDE ÇANAKKALE'Yİ GEÇİLMEZ YAPTI'

Çanakkale Tarihi Alan bölgesi açık hava müzesi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini söyleyen Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Gelen ziyaretçiye Çanakkale Ruhunu daha iyi aksettirecek, daha iyi hissettirecek, siper canlandırma çalışmamız artık sona geldi, çok yakın bir zaman içerisinde burayı gelen ziyaretçimize açık hale getireceğiz. Özellikle Çanakkale Kara Muharebeleri aslında bir siper mücadelesidir. Mehmetçik işte bu içinde bulunduğumuz siperlerde Çanakkale'yi geçilmez yaptı ve dünyaya meydan okudu. Mehmetçik bu büyük kahramanlığı, fedakarlığı ortaya koyarken siperde günlerini, aylarını geçirdi. Bu siperlerde şehit ve gazi oldu. Bu siperler de yemek yedi, uyudu, dinlendi. Bu siperlerde zaman geldi, türkü yaktı, zaman geldi dua etti. Buradaki arkadaşlarıyla birlikte Çanakkale'yi geçilmez yaptı. Bu siperler de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk askerlerine; 'size ölmeyi emrediyorum' dedi ve taarruz emrini verdi. Özellikle bomba sırtı vakasında siperdeki Mehmetçiğin nasıl metanetli olduğunu, nasıl cesaretli olduğunu hepimiz çok yakından biliyoruz. Burada bütün Mehmetçik üç dakikaya kadar öleceğini, şehit olacağını bilmesine rağmen herhangi bir yılgınlık, herhangi bir çekinme hissi ortaya koymadan, bilenler Kur'an-ı Kerim'i okuyor, bilmeyenler de dua ediyorlar ve birazdan yapılacak taarruzda Çanakkale'ye geçilmez yapacaklarını çok iyi biliyorlardı" dedi.

'ÇANAKKALE SİPERLERİ GEZİLİP, ZİYARET EDİLMEYE DEĞER HALE GELDİ'

Tarihi Alan Başkanlığı olarak bu vatanı nasıl kazanıldığını, Cumhuriyetin nasıl ilan edildiğini gelecek nesillere daha iyi aktarmak için çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyleyen Kaşdemir, 'Çanakkale ruhunun doğduğu işte bu topraklarda Mehmetçik'in hangi şartlarda Çanakkale'ye geçilmez yaptığını, Mehmetçiğimizin hangi şartlarda o büyük mücadeleyi verdiğini gelen ziyaretçimize daha iyi anlatmayı düşünüyoruz. Gelen ziyaretçi de bu siperlere girdiği zaman gerçekten o siper hayatını daha iyi hissetmiş olacak. Bu siperlerde nasıl büyük bir mücadelenin verildiğini daha iyi anlamış ve idrak etmiş olacak. Gerçekten Çanakkale siperleri gezilip, ziyaret edilmeye değer hale geldi. Çok da güzel bir proje ortaya çıkmış oldu. Siper canlandırma işine herkesi bekliyoruz" diye konuştu.