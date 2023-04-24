Çanakkale Kara Savaşları'nın 108'inci yıl dönümünde şehitler anıldı

ÇANAKKALE Kara Savaşları'nın 108'inci yıl dönümünde Şehitler Abidesi'nde şehitler ve hayatını kaybeden yabancı askerler törenle anıldı. Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, " Çanakkale, yüksek faziletlere sahip milletimizin vatanseverlik, fedakarlık, cesaret gibi hasletlerle yazdığı kahramanlık destanıdır" dedi. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir de "108 yıl önce bu topraklarda dünya tarihinin akışı değişti ve dünya tarihi adeta yeniden yazıldı" diye konuştu.

Çanakkale Savaşları şehitleri ile yabancı askerler, Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde düzenlenen törenle anıldı. Törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 1'nci Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Çanakkale Belediye Başkanvekili Süleyman Canpolat, Yeni Zelanda Savunma Bakanı Andrew Lıttle, Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Orgeneral Patrick Sanders, Avustralya Gazi İşleri Bakanı Mın Dva Matt Keogh, Avustralya Büyükelçisi Mıles Robert Armıtage, Avusturya Büyükelçisi Johannes Wımmer, Kanada Büyükelçisi Jamal Khokhar, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Romanya Büyükelçisi Stefan Alexandru Tinca, Hindistan Büyükelçisi Virander Paul, Finlandiya Büyükelçisi Ari Maki, Birleşik Krallık Büyükelçisi Jill Morris, Fransa Büyükelçisi Herve Magro ve çok sayıda yabancı ülkelerin büyükelçileri katıldı.

Konuşmanın ardından Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi. Çanakkale Türküsü dinletisinden sonra Türk ve yabancı askerler, gaziler ve izcilerin katıldığı geçit töreni yapıldı. Şehitlik Defteri'nin imzalanması ve sembolik şehit mezarlarına karanfil bırakılmasının ardından tören sonra erdi.