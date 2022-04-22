ÇANAKKALE KARA SAVAŞLARI'NIN 107'NCİ YILI TÖRENİ PROVASI YAPILDI

ÇANAKKALE Kara Savaşları'nın 107'nci yıl dönümü nedeniyle Şehitler Abidesi'nde düzenlenecek anma töreninin provası gerçekleştirildi. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Türk milleti olarak Çanakkale'de o büyük destanı yazan kahramanları anacağız. Aradan 107 yıl geçmiş olsa bile onları unutmadığımızı ve çok sevdiğimizi bütün dünyaya bir kez daha haykıracağız" dedi.

Çanakkale Kara Savaşları'nın 107'nci yıl dönümü nedeniyle 24 Nisan Pazar günü saat 15.30'da Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde anma töreni yapılacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılacağı törende şehitler anılacak. Tarihi Alan'da tören hazırlıkları ise tamamlandı. Törenin provası, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile askerlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Şehitler Abidesi'ni ziyarete gelenler de provayı izledi.

Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Türk milleti olarak Çanakkale'de o büyük destanı yazan kahramanları anacağız. Aradan 107 yıl geçmiş olsa bile onları unutmadığımızı ve çok sevdiğimizi bütün dünyaya bir kez daha haykıracağız. Bu dünyanın en iyi korunmuş savaş alanında, Çanakkale ruhunun doğduğu bu topraklarda bu etkinlikleri devam ettirmek istiyoruz. Çünkü Çanakkale ruhunun her daim canlı olması gerekiyor. Çanakkale ruhunu gelecek kuşaklara aktarmamız gerekiyor. Bu törenlerle de farkındalık oluşturuyoruz ve Çanakkale ruhunu gelecek kuşaklara aktarıyoruz" diye konuştu.

Kaşdemir, törenle ilgili bilgi de vererek 'Fransız Mezarlığı'nda ve İngiliz Helles Anıtı'nda törenler olacak. Bir sonraki gün Anzak Koyu'nda Şafak Ayini yapılacak. Avustralya ve Yeni Zelandalılar kendi törenlerini icra edecek. Burada çok yoğun bir tören programı olacak. Gelen ziyaretçilerimiz de bir artış da yaşanmaya başladı. Dolayısıyla burası hem Türkiye'nin hem de dünyanın bir buluşma noktası haline gelmiş olacak" dedi.

Almanya'dan eşi Mahmut Bilgay ve 2 çocuğu ile şehitlikleri ziyarete gelen Sıdıka Bilgay ise "Buraya şehitlerimizi ziyaret etmek için gelmiştik. Böyle bir tören hazırlığına katılmak bizim için çok büyük bir gurur oldu. Hem gururlandık hem de hüzünlendik" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel