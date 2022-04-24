Çanakkale Kara Savaşları'nın 107'nci yıl dönümünde şehitler anıldı (3)

ÇANAKKALE (DHA) - RESTORE EDİLEN BİGALI KALESİ'NİN AÇILIŞI YAPILDI

Çanakkale Savaşları'nda 'muhabere merkezi' ve 'silah tamirhanesi' olarak kullanılan 202 yıllık Bigalı Kalesi, tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından törenle ziyarete açıldı. Gelibolu Yarımadası'nda 1807 yılında yapımına başlanan, 1820 yılında ise tamamlanan Bigalı Kalesi, özellikle Çanakkale Savaşları'nda önemli roller üstlendi. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, 'muhabere merkezi' ve 'silah tamirhanesi' olarak kullanılan 202 yıllık tarihi kale ile ilgili 6 yıl önce çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında tahrip olan kalenin surları aslına uygun restore edildi, içerisindeki silah tamirhanesi ve cami yeniden yapıldı. Muharebe döneminde kullanılan tüfek ve çeşitli materyallerin de tamir edilip, sergilendiği Bigalı Kalesi'nin restorasyonu 20 Ocak 2017'de başladı ve yaklaşık 18 milyon liraya mal oldu.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu da, "Biliyoruz ki ecdadın bize emaneti bu topraklar, bizim asla başımızı yere koydurmayacağımız, asla bayrağımızı da yere indirmeyeceğimiz topraklar. Ramazan paylaşmaktır. Öncelikle bizler ramazanı sabır biliriz, ramazanı dua biliriz, ramazanı paylaşabiliriz ve bu mübarek ramazan gecesinde birlik, beraberlik içinde tüm misafirlerimizle birlikte burada Çanakkale Tarihi Alanımızda olmaktan ayrıca şeref duyuyoruz. Çanakkale ruhunun en özel, aslında yaşandığı yer ve özellikle burada birçok gazimizle görüştük. Bugün aynı 107 yıl önceki Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bize emanet ettiği bu topraklarda, bugün de mücadele eden şehit olan, gazi olan askerlerimize, bugün bu toprağımızı bize vatan kılan askerlerimize selam olsun. Sözde soykırım konuşmalarını yapanlara da bir mesaj olarak, son terörist ülkemizden çıkana kadar bir gün bile vazgeçmeyeceğimizi, Çanakkale ruhuyla bir kez daha buradan dile getirmek istiyorum" dedi. Bigalı Kalesi'nin açılış töreni, verilen iftar yemeğiyle sona erdi.

Burak GEZEN- Mehmet YİRUN- Fatih Emrah ERDOĞAN- Şafak TAŞOYAR/ÇANAKKALE,