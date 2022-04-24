Çanakkale Kara Savaşları'nın 107'nci yıl dönümünde şehitler anıldı (2)

ÇANAKKALE (DHA) - FRANSIZ VE İNGİLİZ ANITI'NDA TÖREN DÜZENLENDİ

Çanakkale Kara Savaşları'nın 107'nci yıl dönümü nedeniyle Şehitler Abidesi'nde düzenlenen programın ardından Fransız ve İngiliz anıtlarında da tören yapıldı. Buradaki törenlere protokol üyeleri de katıldı.

Buradaki törenin ardından İngiliz Helles Anıtı'ndaki törene geçildi. Günün anlam ve önemini belirten konuşma Birleşik Krallık Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott tarafından yapıldı. Çanakkale Savaşları'nda hayatını kaybedenler için dua edilen törende, İncil'den de bölümler okundu. Anıta savaşa katılan ülkelerin çelenkleri bırakıldı. Saygı duruşunun ardından ülkelerin milli marşları okundu.

Burak GEZEN- Mehmet YİRUN- Fatih Emrah ERDOĞAN- Şafak TAŞOYAR/ÇANAKKALE, -