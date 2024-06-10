Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Biçerdöverlerde Yangın Tüpü Bulundurulması Uyarısında Bulundu

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yangın riskinin arttığı yaz döneminde hasat için kullanılan biçerdöverlerde 2 adet yangın tüpünün bulundurulması uyarısında bulundu.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, yaptığı açıklamada, hasat mevsiminin gelmesiyle, biçerdöverlerin yoğun şekilde kullanılmaya başlandığı bu dönemde, yangın riskinin de arttığını hatırlattı.

Yangının, önlenebilir bir felaket olduğunu, bu riski en aza indirmek için her biçerdöverde yangın tüpü bulundurulmasının hayati önem taşıdığını belirten Türkarslan, "Biçerdöverde 2 adet yangın söndürücü cihaz kolayca ulaşılabilir ve görülebilir bir yerde bulunmalıdır. Biçerdöverlerimizde yangın tüpü bulundurarak hem kendi can ve mal güvenliğimizi hem de çevremizdekilerin güvenliğini koruyabiliriz." ifadelerine yer verdi.

Türkarslan, bu konuda muhtarlara, biçerdöver sahiplerine ve operatörlere yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlendiğini ve denetimlerin hasat boyunca devam edeceğini belirtti.

Hasat yapılacak bölgenin bir gün önceden il veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne, Orman İşletme Müdürlüğüne ve jandarmaya bildirilmesi gerektiğini aktaran Türkarslan, hasat yapılan alanda su ile dolu tanker veya pulvarizatör bulundurulması ve olası bir yangın durumunda anında müdahaleye hazır olunması gerektiği vurguladı.

Biçerdöverlerin egzoz çıkışlarının temiz ve bakımlı olmasının yangın riskini azaltacağına işaret eden Türkarslan, hasat işlemlerinin mümkün olduğunca gündüz saatlerinde yapılması, geciktirilmemesi, hasat sırasında sigara içilmemesi ve açık alev kullanılmaması uyarısında bulundu.