Çanakkale İl Müftüsü Manisa İl Müftülüğüne atandı
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Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Çanakkale İl Müftülüğünden Manisa İl Müftülüğü görevine atanan Şükrü Kabukçu Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'i ziyaret ederek görevine başladı.
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Çanakkale İl Müftülüğünden Manisa İl Müftülüğü görevine atanan Şükrü Kabukçu Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'i ziyaret ederek görevine başladı.
Çanakkale İl Müftüsü iken 25 Haziran 2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı İl Müftüleri Kararnamesi ile Manisa İl Müftülüğüne atanan Şükrü Kabukçu Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret ederek yeni görevine başladı.
Vali Yaşar Karadeniz, Müftü Şükrü Kabukçu'ya yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ederek çalışmalarında başarılar diledi. - MANİSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel