Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta Gelibolu'da Okul Ziyaretlerinde Bulundu

Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta, Gelibolu ilçesindeki okulları ziyaret etti.

Ziyaret programı kapsamında Hayta, yapımı devam eden Armatör Yakup Aksoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi atölyesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Daha sonra Hayta, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz dağıtılmak üzere gönderilen ders kitaplarının sevk ve dağıtım sürecinin yürütüldüğü kitap dağıtım merkezini ziyaret etti.

Eğitim ortamları ve pansiyon yaşam alanlarını da yerinde inceleyen Hayta, ilçedeki ilkokul ve ortaokulları gezerek okul yöneticileriyle bir araya geldi.

Hayta'ya ziyaretinde Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın eşlik etti.