Çanakkale İl Emniyet Müdürü Dağıstanlı, Sosyal Medya Derneği Üyelerini Kabul Etti

Çanakkale İl Emniyet Müdürü Ergün Dağıstanlı, Çanakkale İnternet ve Sosyal Medya Basın Mensupları Derneği üyelerini kabul etti.

Dağıstanlı, kabulünde, Dernek Başkanı Gökhan Kökçak ile beraberindeki dernek üyelerinin ziyaretinde duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kökçak'ın da dernek hakkında bilgi verdiği ziyarette Çanakkale İnternet ve Sosyal Medya Basın Mensupları Derneği üyeleri Esin Çelik, Mustafa Yıldız, Vedat Sezer, Doğan Zelova ve Orhan Aktuğ da hazır bulundu.