Çanakkale haberleri | Yunanistan vatandaşı Emilia Çanakkale'de Müslüman oldu

Gelen Çanakkale haberlerine göre ÇANAKKALE İl Müftülüğü'nde düzenlenen törende Kelime-i Şehadet getiren Yunanistan vatandaşı Serakou Emilia Müslüman oldu.

ÇANAKKALE İl Müftülüğü'nde düzenlenen törende Kelime-i Şehadet getiren Yunanistan vatandaşı Serakou Emilia Müslüman oldu.

İslam'ı araştırarak Müslüman olmaya karar veren Serakou Emilia için İl Müftülüğü'nde İhtida Merasimi düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan merasimde İl Müftü Vekili Mehmet Ali Bal, İslam dini hakkında bilgiler verdi. İhtida töreninde duygularını ifade eden Emilia; Müslüman olmak için İslamiyet'i araştırdığını Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Müslüman olan Serakou Emilia'ya Müftü Vekili Bal tarafından ihtida belgesinin yanı sıra, Kur'an-ı Kerim ve Almanca meali ile İslam İlmihali hediye edildi.