Çanakkale haberleri! Yeniçağa'da Kur'an kursuna katılan öğrenciler İstanbul ve Çanakkale'yi gezdi

Edinilen Çanakkale haberine göre Yeniçağa'da bulunan Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler için İstanbul ve Çanakkale gezisi düzenlendi.

Yeniçağa'da bulunan Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler için İstanbul ve Çanakkale gezisi düzenlendi.

Yeniçağa Müftülüğü ile Ekrem Doğanay İlme ve Kurana Hizmet Vakfı tarafından gençlerin tarihi ve kültürel değerleri öğrenmesi ve görmesi amacıyla proje başlatıldı.

Proje kapsamında ilçedeki Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler için İstanbul ve Çanakkale'ye gezi düzenlendi. 105 kişinin katıldığı gezide öğrenciler, Ayasofya ve Sultanahmet camileri ile Çanakkale Şehitlikleri başta olmak üzere çok sayıda kültürel ve tarihi alanı ziyaret etti.