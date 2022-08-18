Çanakkale haberleri | Lapseki'de geleneksel ilçe panayırı başladı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen ilçe panayırı başladı.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, gazetecilere, Kovid-19 salgını nedeniyle iki yıldır yapılamayan panayıra bu sene 450 esnafın katıldığını söyledi.

Panayırın yeni kordon alanında yapıldığını dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Panayırımız 5 gün sürecek. Türkiye'nin çeşitli illerinden ilçemize panayır esnafı geliyor. Biz de zabıta ekiplerimizle panayır esnafına 'Hoş geldiniz' diyor ve yer sorunları olup olmadığı konusunda kendilerine soruyoruz, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Panayır esnafı bizlerin misafirleri. Bu yıl diğer yıllardan farklı olarak panayırımızın daha ferah ve rahat olması için yeni kordonumuzda olmasını kararlaştırdık ve uyguladık. Panayırımızın ilçemize ve esnaflarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Ayrıca Yılmaz, panayırda tezgah açan esnafları ziyaret edip etkinliğin hayırlı olması dileğinde bulundu.