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Çanakkale haberleri: Gelibolu'da engelli vatandaşa akülü sandalye desteği

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Çanakkale haberleri: Gelibolu'da engelli vatandaşa akülü sandalye desteği

Çanakkale gelişmesine göre Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, ilçedeki bir engelli vatandaş için temin edilen akülü sandalyeyi teslim etti.

Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, ilçedeki bir engelli vatandaş için temin edilen akülü sandalyeyi teslim etti.

Koruköy'de 70 yaşında ve bir ayağı protez olan Mehmet Kel'in sosyal yaşamını kolaylaştırmak amacıyla temin edilen akülü tekerlekli sandalye, Özacar tarafından verildi.

Gelibolu genelinde tekerlekli sandalye ihtiyacı olan engelli ve yaşlı vatandaşların taleplerini yerine getirmeye devam ettiklerini belirten Özacar, "Bu anlamda Koruköy'de yaşayan Mehmet Kel isimli amcamıza sandalyesini teslim ettik. Bu akülü sandalye sayesinde yaşamını bir nebze de olsa kolaylaştırdığımız için biz de mutlu olduk." dedi.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel

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